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Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Детройт"

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На счету россиянина 36 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов поучаствовал в победе своей команды. Россянин помог отличиться Матсу Цуккарелло в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 29 матчей, забросил 17 шайб и отдал 19 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шат-аут Бобровкого принес "Флориде" победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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