Шат-аут Бобровкого принес "Флориде" победу над "Коламбусом"

Россиянин оформил первый сухой матч в нынешнем сезоне НХЛ.

"Флорида" обыграла "Коламбус" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эф-Эл-Эй Лайв-Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский стал первой звездой матча. Россиянин отразил все 22 броска по своим воротам. Он оформил первый шат-аут в регулярке.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Сергей Бобровский провел 17 матчей, в которых одержал 6 побед и пропустил 53 шайбы.

Ранее мы сообщали, что три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET