Три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сиэтл"

Россиянин стал первой звездой матча.

"Тампа" обыграла "Сиэтл" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой встречи. На его счету три голевых передачи. Россиянин помог отличиться Иэну Коулу, Эрику Чернаку и Брейдену Пойнту.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 28 матчей, забросил 11 шайб и отдал 31 голевую передачу.

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Видео: YouTube / SPORTSNET