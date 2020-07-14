Три передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сиэтл"

"Тампа" обыграла "Сиэтл" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Арене" в Тампе.
Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой встречи. На его счету три голевых передачи. Россиянин помог отличиться Иэну Коулу, Эрику Чернаку и Брейдену Пойнту.
В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 28 матчей, забросил 11 шайб и отдал 31 голевую передачу.
Ранее мы сообщали, что хет-трик Овечина помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все