Хет-трик Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Чикаго"

На его счету теперь 800 шайб за всю карьеру в НХЛ.

"Вашингтон" разгромил "Чикаго" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первой звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота "Чикаго". На его счету теперь 800 шайб за всю карьеру в НХЛ. Также форвард помог отличиться Тревору ван Римсдайку.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 31 матч, забросил 20 шайб и отдал 14 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET