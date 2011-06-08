Передача Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Эдмонтон"

На счету форварда 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" добилась победы над "Эдмонтоном" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Мэтта Болди, который открыл счет в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 28 матчей, забросил 17 шайб и отдал 18 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" обыграл "Даллас", Малкин забросил победную шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET