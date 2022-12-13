"Питтсбург" обыграл "Даллас", Малкин забросил победную шайбу

Россиянин стал первой звездой матча.

"Питтсбург" обыграл "Даллас" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота "Далласа" в концовке третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 29 матчей, забросил девять шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Нью-Джерси".

Видео: YouTube / SPORTSNET