Передача Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Сент-Луисом"

Россиянин набрал первое очко после травмы, полученной в октябре.

"Колорадо" одержал победу над "Сент-Луисом" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Микко Рантанену, который забросил победную шайбу в овертайме. Форвард набрал первое очко после травмы, полученной в октябре.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел девять матчей, забросил семь шайб и отдал шесть голевых передач.

Ранее мы сообщали, что Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET