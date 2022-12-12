Овечкин вышел на второе место в истории по голам в регулярке и плей-офф НХЛ

Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин обновил свой рекорд по голам в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В игре против "Виннипега" на выезде "столичные" одержали победу со счетом 5:2. Россиянин отметился заброшенной шайбой в конце третьего периода. Этот гол позволил Овечкину выйти на второе место по общему количеству заброшенных шайб в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ. Всего на его счету 869 голов. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 30 матчей, забросил 17 шайб и отдал 13 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET