СКА выставил на отказ одного из самых дорогих защитников КХЛ

Никита Зайцев может покинуть Петербург после сезона травм.

Петербургский СКА поместил 34-летнего защитника Никиту Зайцева в список отказов. Теперь в течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги может забрать игрока без компенсации. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Зайцев вернулся из НХЛ в 2024 году и подписал со СКА четырёхлетний контракт. В прошлом сезоне он, по данным "Спорт-Экспресса", входил в число самых высокооплачиваемых защитников лиги — наравне с одноклубником Тревором Мерфи. Однако из-за травм Зайцев провёл за СКА только 18 матчей и не набрал ни одного очка.

В НХЛ защитник выступал с 2016 по 2024 год за "Торонто", "Оттаву" и "Чикаго". В его активе — победа на молодёжном чемпионате мира 2011 года и две бронзовые медали взрослых мировых первенств (2016, 2019).

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)