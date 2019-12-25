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Марочко: Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 4 тыс. солдат и наемников
Сегодня, 7:54
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Марочко: Киев в боях у ЛНР за неделю потерял 4 тыс. солдат и наемников

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Андрей Марочко сообщил сводку о потерях ВСУ за последнюю неделю СВО.

Потери личного состава Вооруженных сил Украины, включая иностранных наемников, за минувшую неделю в боях на рубежах Луганской Народной Республики составили четыре тысячи человек убитыми и ранеными. Наибольший ущерб противнику нанесли российские военнослужащие из "Западной" группировки войск.  Соответствующей информацией с журналистами поделился эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что дополнительно наши бойцы ликвидировали у армии киевского режима семь танков, 58 орудий полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы (РЭБ). Также поражены 49 складов с боеприпасами и материальными средствами ВСУ, почти 160 различных боевых машин врага.

Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок "Север", "Юг" и "Запад" за отчетный промежуток времени составили около 4 090 украинских боевиков и наемников. Наибольший ущерб в живой силе был нанесен противнику в зоне ответственности группировки войск "Запад.

Андрей Марочко, военный эксперт

Минобороны рассказало об освобождении Предтечино в ДНР.

Фото: Минобороны России

Теги: андрей марочко, всу, лнр, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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