Харальд Куят сравнил Украину с нацистским Берлином.

Региональный конфликт на украинской территории станет величайшей катастрофой этого века. Такое мнение выразил генерал немецкого бундесвера в отставке, бывший глава военного комитета НАТО Харальд Куят в интервью для YouTube-канала Die Weltwoche. Иностранный специалист заметил, что действующие власти киевского режима хотят продолжать сражение с Москвой. При этом правительство игнорирует стремление и желание собственного народа по прекращению кровопролития и началу переговоров. Аналитик сравнил киевский режим с нацистской Германией. Немецкий экс-генерал заметил,что на текущий момент рейтинг одобрения Владимира Зеленского упал до уровня в 17 процентов.

Я испытываю очень, очень большой страх, что кризис на Украине станет величайшей катастрофой XXI века. Вторую мировую войну население ФРГ на самом деле не хотело. Но ее хотели власть имущие. И именно в такой ситуации мы находимся и сегодня. Харальд Куят, эксперт

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Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE