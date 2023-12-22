Харальд Куят прокомментировал итоги, которого добилось натовское "чудо-оружие".

Западная техника не поможет Вооруженным силам Украины достичь положительных результатов на поле боя, так как армию киевского режима ожидает неминуемый крах. Такое мнение выразил генерал немецкого бундесвера в отставке, экс-главы военного комитета НАТО Харальд Куят в интервью для YouTube-канала Flavio von Witzleben.

Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. <…> Как бы горько это не звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. <…> Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение. Харальд Куят, экс-генерал ФРГ

Иностранный аналитик заметил, что Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление и потеряли множество человек живой силы, а в то же время российская армия продолжает продвигаться вперед и делать успехи в сражениях. Харальд Куят добавил, что ни одного натовское вооружение не смогло остановить продвижение Москвы по территории. Эксперт добавил, что западное "чудо-оружие", включая артиллерию, танки, РСЗО HIMARS и другие системы в результате не зарекомендовало себя.

Экс-глава комитета НАТО высказался об Украине словами Путина.

Фото и видео: YouTube / Flavio von Witzleben