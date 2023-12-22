Харальд Куят призвал Запад отказаться от помощи для ВСУ.

Москва пойдет на переговоры с киевским режимом при условии прекращения военной поддержки Украины со стороны коллективного Запада. Соответствующей информацией с журналистами поделился бывший председатель военного комитета Североатлантического военного альянса Харальд Куят в эфире Weltwoche. Такой вывод иностранец сделал, анализируя интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Он сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки Украины. Харальд Куят, эксперт

Еще одной важной деталью отставной генерал назвал провал договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. По его словам, российский президент в интервью подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа.

Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом.

Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE