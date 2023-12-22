Москва пойдет на переговоры с киевским режимом при условии прекращения военной поддержки Украины со стороны коллективного Запада. Соответствующей информацией с журналистами поделился бывший председатель военного комитета Североатлантического военного альянса Харальд Куят в эфире Weltwoche. Такой вывод иностранец сделал, анализируя интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он сказал — мы всегда были готовы к переговорам, и мы, как и прежде, готовы к переговорам. Разумеется, предпосылкой для этого является прекращение поддержки Украины — военной поддержки Украины.
Харальд Куят, эксперт
Еще одной важной деталью отставной генерал назвал провал договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. По его словам, российский президент в интервью подтвердил, что диалог двух стран в тот момент продвинулся вплоть до подписания предварительного документа.
Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом.
Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE
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