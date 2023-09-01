Экс-глава комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом

Харальд Куят призвал страну сохранить свой нейтралитет.

Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят предостерег Швейцарию от сближения с альянсом. Соответствующее заявление специалист сделал в эфире местного издания die Weltwoche, отвечая на вопрос ведущего о том, следует ли европейской стране в нынешней ситуации сближаться с Североатлантическим блоком.

Я скажу об этом как бывший председатель военного комитета НАТО: у Швейцарии история, при которой она обеспечила свою безопасность благодаря ее нейтралитету. Для Швейцарии будущее в безопасности и свободе означает необходимость сохранять нейтралитет руками и ногами. Харальд Куят, экс-глава военного комитета НАТО

Экс-глава военного комитета НАТО добавил, что в том случае, если Швейцария присоединится к военному альянсу, то таким образом она станет замешана в конфронтации на Украине. Такую ситуацию эксперт назвал для государства неприятной. Он призвал ликвидировать противоборствующие блоки, а не укреплению их.

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Фото и видео: weltwoche.ch