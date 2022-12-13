Швейцария разрешила реэкспорт ранее проданного в другие страны оружия на Украину: мнение экспертов

Таким образом, страна перестаёт быть посредником

Парламентский комитет по безопасности Швейцарии принял решение о разрешении реэкспорта ранее проданного в другие страны оружия на Украину. Кроме того, страна планирует выделить на восстановление Украины находящиеся в ней российские средства. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты подчеркнули, что Швейцария теряет репутацию посредника, то есть, страны, в благополучии и нейтралитете которой заинтересованы все стороны.

Также авторы поста считают, что со стороны швейцарских политиков наивно полагать, что решение поступиться этой репутацией только в отношении России ни на что не повлияет.

Ранее мы сообщили о том, что жену Герхарда Шредера уволили за посещение российского посольства 9 мая.

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