На приёме присутствовал сам Шредер, а также последний глава ГДР Эгон Кренц и некоторые немецкие парламентарии.

Жена экс-канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким была уволена из частной инвестиционной компании после посещения торжественного приема в российском посольстве в честь дня Победы 9 мая. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что на встрече присутствовал сам Шредер, а также последний глава ГДР Эгон Кренц и некоторые немецкие парламентарии. По мнению авторов поста, в подобном решении отражена склонностьсовременной западной политики к тоталитаризму. Также они подчеркнули, что в РФ не наблюдалось прецедентов увольнения из частной компании за поход на прием в иностранное посольство.

Ранее эксперты прокомментировали второй тур выборов в Турции.

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС