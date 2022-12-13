На проходившем параллельно парламентском голосовании коалиция Эрдогана получила порядка 322 из 600 мест в Великом собрании страны.

Второй тур президентских выборов в Турции ожидаемо оказался для действующей власти тяжелее, чем первый, так как в это время оппозиции кандидату проще аккумулировать вокруг себя голоса выбывших претендентов. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что набравший 5,22% Синан Оган уже обещал поддержать Кемаля Кылычдароглу, успевшего получить 45% голосов. Тем не менее, шансы на победу Эрдогана сохраняются. Последние недели уровень поддержки действующего президента шел вверх, и аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции в ближайшие 2 недели.

На проходивших параллельно парламентских выборах коалиция действующего президента получает порядка 322 из 600 мест в Великом собрании Турции, что добавляет Эрдогану и его сторонникам плюс к уверенности в собственных силах…Несмотря на все свои грехи, а их, прямо скажем, хватает, Эрдоган всегда был человеком, который ставил на первое место национальные интересы Турции. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали возобновление авиасообщения России с Грузией.

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