Эксперты прокомментировали возобновление авиасообщения России с Грузией

Нормализация отношений двух стран может повлиять на создание нового канала "параллельного импорта".

На прошлой неделе стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией. Кроме того, отменён визовый режим для выходцев из соседней страны. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Как подчеркнули телеграмеры, в истории российско-грузинских отношений было немало неоднозначных страниц, а на их восстановление потребовалось около 15-ти лет.

Также авторы поста уверены, что окончательная нормализация отношений с Грузией позволит России создать еще один маршрут для каналов "параллельного импорта" и обхода антироссийских санкций по аналогии с Казахстаном и Турцией.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты оценили переговоры РФ и Турции по зерновой сделке.

Фото: Piter.TV