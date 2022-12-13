Эксперты оценили переговоры РФ и Турции по зерновой сделке

Замглавы МИД Вершинин заявил, что к консенсусу необходимо прийти до 18 мая.

Турецкая сторона продолжает заявлять о грядущих новых обсуждениях зерновой сделки и возможностях её продления, однако для России такие перспективы остаются туманными. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Вершинина.

Напомним, что дипломат выступил после переговоров в Стамбуле, заверив, что Москва выступает против расширения или бесконечного продления зерновой сделки. Если до 18 мая не будет достигнут консенсус, соглашение и вовсе прекратит свое существование. Авторы поста отмечают, что такая позиция свидетельствует о неготовности остальных участников сделки предоставить России гарантий реализации ее интересов.

А без этого сделка теряет свой смысл – Россия, конечно, хочет поддержать понятного ей Эрдогана перед выборами, но это желание меркнет на фоне собственных национальных интересов. Что касается Запада, то у него есть неделя на выдвижение инициатив по поддержке своего украинского союзника, который очень заинтересован в сделке, ведь импорт его продовольствия начали блокировать европейские соседи. Telegram-канал "Мейстер"

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