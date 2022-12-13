Кандидат в президенты Турции выступил с обвинениями в адрес России: мнение экспертов

Кемаль Кылычдароглу считает, что страна стоит за созданием видео, на котором лидер курдских боевиков якобы призывает голосовать за него.

Накануне выборов кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в монтаже, заговоре и создании контента Deep Fake. Предполагается, что причиной заявления стала видеозапись, показанная Реджепом Эрдоганом, на которой лидер курдских боевиков призывает голосовать за Кылычдароглу. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что предвыборная кампания в Турции проходит феерично и кандидаты обвиняют друг друга во всех смертных грехах, однако вмешательство РФ в их проведение ещё не доказано, поскольку видеомонтаж доступен любому конкуренту политика.

Напомним, что Эрдоган получил 49,24% голосов после обработки бюллетеней на выборах в Турции.

Фото: Pxhere