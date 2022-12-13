Эрдоган получил 49,24% голосов после обработки бюллетеней на выборах в Турции

Второй тур выборов пройдет 28 мая.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов после обработки всех бюллетеней на выборах. Об этом сообщает турецкий избирком.

Выборы главы государства прошли в воскресенье, 14 мая. Главный оппонент Эрдогана, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу получил 45,06% голосов. Второй тур выборов пройдет 28 мая, так как ни один из кандидатов не смог набрать 50%.

Ранее мы сообщали, что в Турции завершились выборы президента страны.

Видео: YouTube / Arirang News