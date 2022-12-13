Известно, что всего было четыре кандидата, которые хотели стать президентами. Однако четвертый претендент снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

В Турции завершились выборы президента страны. Об этом сообщили "РИА Новости".

В течение девяти часов жители Турции выбирали, кто будет править страной в ближайшие пять лет. Свои кандидатуры выдвинули 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган.

Также они голосовали за депутатов парламента.

Процесс голосования на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока завершен, и до сих пор совету не сообщалось о каких-либо негативных ситуациях Ахмет Енер, председатель Высшего избирательного совета

Известно, что всего было четыре кандидата, которые хотели стать президентами. Однако четвертый претендент снял свою кандидатуру за три дня до выборов.

Окончательные итоги будут известны 19 мая. Их опубликуют в официальной турецкой газете

Ранее на Piter.tv: Чавушоглу назвал ложными утверждения оппозиции о том, что РФ вмешивается в выборы в Турции.

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