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Чавушоглу назвал ложными утверждения оппозиции о том, что РФ вмешивается в выборы в Турции

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Глава МИД Турции ответил на слова Кемаля Кылычдароглу.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу назвал ложными утверждения местной оппозиции о том, что Россия вмешивается в выборы в Турции. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала CNN Turk. Гость программы пояснил журналистам, что в настоящее время страна как никогда нуждается в стабильности, но этому утверждения некоторых политиков являются ложными и несправедливыми.

Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно. Слова Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается, несправедливы по отношению к этой стране. 

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении.

Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu

Теги: вмешательство в выборы, кемаль кылычдароглу, мевлют чавушоглу, мид, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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