Чавушоглу назвал ложными утверждения оппозиции о том, что РФ вмешивается в выборы в Турции

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу назвал ложными утверждения местной оппозиции о том, что Россия вмешивается в выборы в Турции. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала CNN Turk. Гость программы пояснил журналистам, что в настоящее время страна как никогда нуждается в стабильности, но этому утверждения некоторых политиков являются ложными и несправедливыми.
Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно. Слова Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается, несправедливы по отношению к этой стране.
Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции
Турция закрыла воздушное пространство для полетов из Армении.
Фото и видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu
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