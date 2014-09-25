В Кремле напомнили о встрече "нормандской четверки" в Париже.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в 2019 году в Париже начал с спорить с коллегой из Кремля по поводу согласованного заранее совместного заявления. Соответствующими сведениями с иностранными журналистами из швейцарского журнала Die Weltwoche рассказал официальный пресс-секретарь администрации Дмитрий Песков. В СМИ напомнили, что рабочая встреча между политиками проводилась 9 декабря 2019 года в рамках саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). На данном мероприятии сторонами обсуждались минские соглашения. В тот день столом переговоров собрались политические лидеры четырех стран - Владимир Путин, Владимир Зеленский, на тот момент президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

Зеленский начал спорить по поводу этого совместного заявления, о его тексте. И Путин спросил его: "Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?" Это был первый опыт, довольно яркий пример. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков заявил об отсутствии договорённостей о возможном визите Трампа в Россию.

Фото: Kremlin.ru