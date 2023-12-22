МО сообщило об уничтожении украинского БПЛА "Стрелой" на херсонском направлении

"Днепр" смог поразить цель местных националистических подразделений на СВО.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" рт отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" ликвидировал на херсонском направлении в зоне проведения специальной военной операции украинский разведывательный дрон. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что целеуказание по объекту противника, оказавшегося на ответственной территории "Днепра", поступило из временного пункта наблюдения.

В ходе несения боевого дежурства была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве подчеркнули, что экипажи ЗРК "Стрела-10" в круглосуточном режиме прикрывают от ударов с воздушного пространства отечественные подразделения, расположенные на левом берегу реки, которые занимаются противостоянием местным националистам из ВСУ.

МО РФ сообщило об уничтожении взвода ВСУ "Ураганом" при попытке контратаки.

Фото и видео: Минобороны России