"Север" на СВО уничтожил объекты противника.

Российские боевой расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" от "Северной" группировки Вооруженных сил страны уничтожил взвод Вооруженных сил Украины при попытке контратаки высоты, занятой российскими специалистами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что армия киевского режима лишилась до 30 человек живой силы ранеными и убитыми.

После того как одно из мотострелковых подразделений группировки войск "Север" закрепилось на только что занятой высоте, разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили выдвинувшиеся в их сторону штурмовые группы противника. Огневая задача по поражению групп пехоты ВСУ незамедлительно была передана на пункт управления огнем артиллерии. Расчет РСЗО "Ураган", уже готовый к боевой работе, находился недалеко от огневой позиции. Буквально через 10 минут после поступления приказа артиллеристы произвели серию пусков реактивных снарядов. пресс-служба Минобороны России

Уточняется, что в результате нанесения удара потери ВСУ составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными. Старший офицер батареи РСЗО "Ураган" с позывным "Техас" указал СМИ на то, что работа ведется по объектам фортификационных сооружений противника, личному составу и огневым средствам ВСУ. В расчета эксперта уже четверо человек получили государственные и профильные ведомственные награды за сражения. Он пояснил, что боевой дух сослуживцев остается на высоком уровне.

ВСУ потеряли более 320 военных в зоне ответственности группировки "Юг".

Фото и видео: Минобороны России