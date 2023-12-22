Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении ув ходе активных действий улучшили свое тактическое положение. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 мая сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер заметил, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 57 механизированной, 105 и 118 бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр. Противник лишился убитыми и ранеными свыше 320 человек живой силы. В контрбатарейной борьбе уничтожены две 155-мм гаубицы М777 американского производства у армии киевского режима.

Противотанковыми управляемыми ракетными комплексами, артиллерией и барражирующими боеприпасами поражены танк, две боевые машины пехоты, склад с боеприпасами. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

Экипажи Су-25 поразили замаскированную технику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России