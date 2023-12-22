"Восток" при помощи авиационных ракет ликвидировал объекты ВСУ в зоне СВО.

Российские штурмовые самолеты Су-25 поразили ракетами замаскированную технику армии киевского режим а в зоне ответственности "Восточной" группировки войск на территории специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что боевая задача реализована при помощи неуправляемых авиационных ракет по указанным координатам противника.

По завершению воздушного удара отечественные экипажи выполнили противоракетный маневр, после чего выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели ВСУ оказались успешно поражены. Вылеты проводились в штатном режиме.

Поразили цель. По докладу ПАНа цель была поражена на отлично. Хочу передать привет Дальнему Востоку, а именно Еврейской автономной области, город Биробиджан. Мама, я поел, шапка надета, все хорошо! Сергей, летчик борта Су-25

Российская группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России