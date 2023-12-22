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Российская группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 мая сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер уточнил, что военнослужащие смогли улучшить собственное тактическое положение. Дополнительно они нанесли  поражение формированиям 68 егерской, 24 механизированной бригад Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Семеновка и Новгородское

Отразили семь контратак штурмовых групп 71 егерской, 47, 110 механизированных бригад ВСУ в районах  Очеретино, Соловьево и Уманское.

Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Противник лишился до 420 человек личного состава убитыми и ранеными, пяти бронированных машин, включая четыре БМП "Бредли" американского производства, а также шести единиц автомобильной техники, гаубицы "МСТА-Б", самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и гаубицы Д-30.

Расчет "Града" накрыл более ста украинских боевиков и три БМП под Авдеевкой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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