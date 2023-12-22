"Центр" выполнил очередную задачу на СВО.

Вооруженные силы Украины лишились около сотни военнослужащих и замаскированнуой боевой техники в результате работы расчета реактивной системы залпового огня "Град" от "Центральной" группировки российских войск на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Противник потерял три машины пехоты, средства связи и наблюдения. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Координаты объектов армии киевского режима и живой силы местных националистов специалисты получили отрасчета беспилотника. Затем артиллерия оперативно прибыла в район применения РСЗО.

... Развернули боевую машину из походного положения в боевое, навели установку на цель и выполнили залп, накрыв 122-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами район на дистанции более 15 км. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что контроль за поражением цели противника отечественные военнослужащие осуществляли с помощью разведывательного беспилотного комплекса "Орлан-30".

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Фото и видео: Минобороны России