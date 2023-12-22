Военнослужащие выполнили задачу на Донецком направлении СВО.

Российские военнослужащие из Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из состава "Южной" группировки войск взяли штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины, размещенный в районе населенных пунктов Андреевка и Курдюмовка на Донбассе в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне.

Снайперская группа с подразделениями прикрытия в ходе выполнения боевой задачи по уничтожению живой силы и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника обнаружила опорный пункт ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что командир группы в дневное время принял решение закрепиться на позициях, а с наступлением темного времени суток - штурмом взять опорный пункт противника. При проведении разведки позиций противника военнослужащие вскрыли систему обороны ВСУ, а также основные огневые средства. За день эти объекты и личный состав были ликвидированы из снайперского и стрелкового оружия. После подавления ВС РФ огневых точек армии киевского режима, российские десантники зашли на опорный пункт ВСУ. В результате этой миссии часть украинских боевиков сбежала, а часть сдалась в плен.

Группировка войск "Днепр" уничтожила на острове Переяславский украинскую ДРГ.

Фото и видео: Минобороны России