Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожила на острове Переяславский украинскую диверсионно-разведывательную группу. Дополнительно военнослужащие нанесли поражение четырем бригадам противника. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер отметил, что армия киевского режима лишилась до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, девяти единиц автомобильной техники, 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Акация", 152-миллиметровой гаубицы Д-20.

... Нанесено поражение65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Степное Херсонской области, Степногорск, Работино и Новопокровка Запорожской области. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение.

Фото и видео: Минобороны России