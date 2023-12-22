Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения "Западной" группировки российских войск за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи.Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 мая сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Военнослужащий подчеркнул, что активные действия позволили мотострелкам тактическое положение. Солдаты нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 63-й механизированной бригады, а также 1-й бригады оперативного назначения Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кузьмино.

Противник потерял до 60 военнослужащих, танк, бронетранспортер, три автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Фото и видео: Минобороны России