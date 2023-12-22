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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

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Боевые действия велись на Донецком направлении.

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Отмечается, что расчеты уничтожают живую силу и технику ВСУ, а также не позволяют противнику осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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