Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Боевые действия велись на Донецком направлении.

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Отмечается, что расчеты уничтожают живую силу и технику ВСУ, а также не позволяют противнику осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ.

Видео: Минобороны России