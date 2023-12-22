Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. Боевые действия велись на Донецком направлении. Отмечается, что расчеты уничтожают живую силу и технику ВСУ, а также не позволяют противнику осуществлять подвоз боеприпасов и ротацию личного состава
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все