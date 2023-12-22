Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике подразделениям украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
Удары по позициям 63-й механизированной бригады противника нанесли в районе Торского. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотников. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, два пикапа и пять пунктов управления беспилотной авиации.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Малка".
Видео: Минобороны России
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