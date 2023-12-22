Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Малка"

Российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Малка" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск. В военном ведомстве отметили, что расчеты САУ "Малка" выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей и разрушению оборонительных сооружений противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России