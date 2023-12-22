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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов САУ "Малка"

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Российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок "Малка" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удары по позициям украинских войск. В военном ведомстве отметили, что расчеты САУ "Малка" выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей и разрушению оборонительных сооружений противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, сау малка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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