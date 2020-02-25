Шайба Тарасенко не помогла "Флориде" уйти от разгромного поражения от "Эдмонтона"

На счету форварда девять очков в нынешнем плей-офф НХЛ.

"Флорида" потерпела разгромное поражение от "Эдмонтона" со счетом 1:8 в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко забросил единственную шайбу в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Эдмонтона" Стюарта Скиннера на 12-й минуте первого периода. Счет в серии стал 3:1 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Владимир Тарасенко провел 21 матч и набрал 9 (5+4) очков.

Ранее мы сообщали, что передача Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET