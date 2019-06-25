Передача Тарасенко помогла "Флориде" обыграть "Эдмонтон"

На счету форварда семь очков в нынешнем плей-офф НХЛ.

"Флодира" одержала победу над "Эдмонтоном" со счетом 4:1 во втором матче финала Кубка Стэнли. Игра прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Форвард "Флориды" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин помог отличиться Нико Микколе, забросившему первую шайбу в ворота гостей. Счет в серии стал 2:0 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Владимир Тарасенко провел 19 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

Ранее мы сообщали, что "Флорида" обыграла "Эдмонтон", Бобровский отразил 32 броска.

Видео: YouTube / SPORTSNET