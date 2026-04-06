Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Флориду"

"Питтсбург" обыграл "Флориду" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал две голевые передачи на Рикарда Ракелля, оформившего дубль в ворота гостей. "Питтсбург" идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 96 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 54 матча, забросил 18 шайб и отдал 41 голевую передачу. Россиянин идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

