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"Флорида" обыграла "Эдмонтон", Бобровский отразил 32 броска

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Флорида" одержала разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 3:0 в первом матче финала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 17 матчей, пропустил 38 шайб и отметился голевой передачей.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, сергей бобровский, хк флорида пантерз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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