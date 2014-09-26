"Флорида" обыграла "Эдмонтон", Бобровский отразил 32 броска

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Флорида" одержала разгромную победу над "Эдмонтоном" со счетом 3:0 в первом матче финала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 17 матчей, пропустил 38 шайб и отметился голевой передачей.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET