"Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли

В финале команда сыграет против "Флориды".

"Эдмонтон" обыграл "Даллас" со счетом 2:1 в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

В составе хозяев отличились Коннор Макдэвид и Зак Хайман в первом периоде. Гости отыграли одну шайбу благодаря точному броску Мэйсона Марчмента. "Эдмонтон" выиграл полуфинальную серию со счетом 4:2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет против "Флориды".

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Видео: YouTube / SPORTSNET