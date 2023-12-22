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"Эдмонтон" вышел в финал Кубка Стэнли

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В финале команда сыграет против "Флориды".

"Эдмонтон" обыграл "Даллас" со счетом 2:1 в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

В составе хозяев отличились Коннор Макдэвид и Зак Хайман в первом периоде. Гости отыграли одну шайбу благодаря точному броску Мэйсона Марчмента. "Эдмонтон" выиграл полуфинальную серию со счетом 4:2. В финале Кубка Стэнли команда сыграет против "Флориды".

Ранее мы сообщали, что Бобровский вошел в тройку лучших россиян по победам в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, плей-офф, хк даллас старз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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