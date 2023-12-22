Бобровский вошел в тройку лучших россиян по победам в плей-офф НХЛ

"Флорида" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2.

Голкипер, находящийся в команде "Флорида Пантерз", Сергей Бобровский занял чистое третье место среди российских вратарей по количеству побед за профессиональную карьеру в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Сегодня его клуб обыграл соперников из "Нью-Йорк Рейнджерс" в рамках пятой игры серии финала Восточной конференции. Матч завершился с результатом 3:2. Вратарю удалось отразить 25 бросков из 27. Для 35-летнего спортсмена эта победа стала 40-й в карьере, проводимой в плей-офф НХЛ. Рекордсменом по показателю остается голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский (66 очков). Второе место получил Евгений Набоков (42 очков).

"Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин набрал два очка.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт