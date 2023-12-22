"Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин набрал два очка

"Рейнджерс" проиграли "Флориде" в овертайме со счетом 2:3 в четвертом матчей полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.
Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя передачами. Россиянин помог забить Винсенту Трочеку и Алекси Лафреньеру. Счет в серии стал 2:2.
В нынешнем плей-офф НХЛ Артемий Панарин провел 14 матчей и набрал 14 (4+10) очков.
Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Флориду", Шестеркин отразил 34 броска.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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