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"Рейнджерс" уступили "Флориде", Панарин набрал два очка

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На счету форварда 14 очков в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли.

"Рейнджерс" проиграли "Флориде" в овертайме со счетом 2:3 в четвертом матчей полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился двумя передачами. Россиянин помог забить Винсенту Трочеку и Алекси Лафреньеру. Счет в серии стал 2:2.

В нынешнем плей-офф НХЛ Артемий Панарин провел 14 матчей и набрал 14 (4+10) очков.

Ранее мы сообщали, что "Рейнджерс" обыграли "Флориду", Шестеркин отразил 34 броска.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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