"Рейнджерс" обыграли "Флориду", Шестеркин отразил 34 броска

Счет в серии стал 2:1 в пользу "Рейнджерс".

"Рейнджерс" одержали победу над "Флоридой" в овертайме со счетом 5:4 в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Амерант Банк Арене" в Санрайзе.

Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин принял участие в победе своей команды. Россиянин отразил 34 броска по своим воротам. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Рейнджерс".

В нынешнем плей-офф НХЛ Игорь Шестеркин провел 13 матчей и пропустил 32 шайбы.

Ранее мы сообщали, что передача Панарина помогла "Рейнджерс" отыграться в серии против "Флориды".

Видео: YouTube / SPORTSNET