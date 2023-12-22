Передача Панарина помогла "Рейнджерс" отыграться в серии против "Флориды"

Игра закончилась со счетом 2:1.

Представители клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Флориду Пантерз" во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась победой для хозяев ледовой площадки с результатом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе команды отличились заброшенными шайбами в ворота оппонентов на 5, 75 минутах спортсмены Винсент Трочек, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин, также Барклай Гудроу. Последний реализовал гол в овертайме. Единственную шайбу "Флориде" на 19 минуте помог забить Картер Верхаг.

Известно, что российский голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27 по воротам клуба. Его признали второй звездой матча. На счету Сергея Бобровского записано 28 сейвов после 30 бросков, а также звание третьей звезды матча. Таким образом счет в серии до четырех побед стал равным – 1-1. Следующая игра между противниками пройдет в городе Санрайз, вечером 26 мая.

"Флорида" обыграла "Рейнджерс", Бобровский отразил 23 броска.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET