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"Флорида" обыграла "Рейнджерс", Бобровский отразил 23 броска

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Флорида" одержала победу над "Рейнджерс" со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 23 броска по своим воротам. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Флориды".

В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 12 матчей и пропустил 26 шайб.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" вышел в полуфинал Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: кубок стэнли, национальная хоккейная лига, сергей бобровский, хк нью-йорк рейнджерс, хк флорида пантерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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