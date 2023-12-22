"Флорида" обыграла "Рейнджерс", Бобровский отразил 23 броска

"Флорида" одержала победу над "Рейнджерс" со счетом 3:0 в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский был признан первой звездой матча. Россиянин отразил все 23 броска по своим воротам. Счет в серии стал 1:0 в пользу "Флориды".
В нынешнем плей-офф НХЛ Сергей Бобровский провел 12 матчей и пропустил 26 шайб.
Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" вышел в полуфинал Кубка Стэнли.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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