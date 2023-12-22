"Эдмонтон" вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Команда выиграла серию у "Ванкувера" со счетом 4:3.

"Эдмонтон" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 3:2 в седьмом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

В составе гостей отличились Коди Сеси, Зак Хайман и Райан Ньюджент-Хопкинс. В третьем периоде "Ванкувер" отыграл две шайбы благодаря точным броскам Конора Гарланда и Филипа Гронека, но не смог уйти от поражения.

Счет в серии стал 4:3 в пользу "Эдмонтона". В полуфинале Кубка Стэнли команда сыграет против "Далласа".

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Видео: YouTube / SPORTSNET