Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли форвард забросил восемь шайб и отдал 15 голевых передач.

Форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль набрал 100 очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В шестой игре четвертьфинала Кубка Стэнли "Эдмонтон" обыграл "Ванкувер" со счетом 5:1. Драйзайтль отметился двумя голевыми передачами. Счет в серии стал 3:3.

Всего за карьеру в плей-офф НХЛ форвард набрал 100 (39+61) баллов в 60 играх. Быстрее него такой отметки достигли только Уэйн Гретцки (43 игры) и Марио Лемье (50 матчей).

Отметим, что в нынешнем плей-офф Кубка Стэнли Леон Драйзайтль провел 11 матчей и набрал 23 (8+15) очка.

Ранее мы сообщали, что передача Задорова не помогла "Ванкуверу" уйти от поражения в матче с "Эдмонтоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET