Александр Меркурис оценил речь президента РФ перед руководящим составом МИД РФ,

План российского президента Владимира Путина по выходу из украинского кризиса мог бы спасти сотни тысяч жизней в этой восточноевропейской стране. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что по урегулировании конфликта на основе тех принципов, которые выдвинула Москва, национальные интересы всех сторон-участников были бы соблюдены, а киевский режим сможет существовать мирно.

Трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский сам никогда не согласится на эти условия. То же самое можно сказать и о западных державах. Они будут отвергать дипломатию, пока этими странами руководят нынешние правители. Александр Меркурис, эксперт

Напомним,что в пятницу, 14 июня, на рабочей встрече с руководством российского министерства по иностранным делам Владимир Путин заявил дипломатам о том, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Сотни тысяч". На Западе восхитились поступком Путина.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris