Александр Меркурис напомнил о недовольстве украинцев ситуацией в стране.

Вооруженные силы Украины сильно ослабли на передовой линии. Такой информацией поделился со зрителями британский эксперт Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный специалист заметил, что из-за действий киевского режима дополнительно сокращаются экономические возможности в стране. Он пояснил, что всеобщая мобилизация лишает местные заводы рабочего персонала, особенно речь идет о незаменимых квалифицированных сотрудниках, а система электроснабжения близка к коллапсу. Блогер отметил, что украинские граждане недовольны ситуацией и истощены. У народа есть сомнения в легитимности своего правительства после отмены Владимиром Зеленским президентских выборов.

ВСУ по всей линии фронта перегружены, перенапряжены и крайне истощены, и мы видим, каких людей набирают в ходе мобилизации для пополнения рядов. Мне кажется, что признаки краха на лицо. Александр Меркурис, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris